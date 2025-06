Entrambe le formazioni veronesi nella serie B nazionale di tennis puntano ai play out

Le due squadre veronesi di tennis si trovano a un bivio: la lotta per evitare i play out è più accesa che mai! Nella B1 maschile, il Team Benetti At Verona si gioca tutto nell'ultima partita contro il Torres, mentre il Sec Scaligero femminile ha guadagnato tre punti cruciali. Questo è il momento di dimostrare che il tennis veronese ha tanto da offrire. Riusciranno a ribaltare le sorti e conquistare la salvezza?

Nella 6^ giornata della serie B1 maschile Team Benetti At Verona a Poggibonsi non coglie il calendario favorevole. Per i play out deve giocarsi tutto nell’ultima gara di Domenica 8 in casa contro i sardi del Torres. Nella B2 femminile il team del Sec Scaligero tre punti preziosi contro le. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Entrambe le formazioni veronesi nella serie B nazionale di tennis puntano ai play out

