Enrico Vanzina contro Elisabetta Melidoni per i debiti del fratello Carlo | lei lo ha denunciato per truffa

Il clan Vanzina si trova al centro di una polemica legale che scuote il panorama del gossip italiano: Enrico Vanzina sfida Elisabetta Melidoni in un intricato gioco di accuse e debiti. In un momento in cui i drammi familiari diventano sempre più protagonisti delle cronache, questa disputa mette in luce un tema attuale: quanto può incidere il denaro sulle relazioni? Scopri tutti i dettagli di questa saga giudiziaria!

La famiglia Vanzina finisce in tribunale dopo la richiesta di Enrico alla moglie di Carlo, Elisabetta Melidoni, di saldare un prestito fatto al fratello risalente ad anni fa. Melidoni ha denunciato il cognato per truffa, e lui a sua volta l'ha denunciata per calunnia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

