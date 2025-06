Enel lancia il progetto Pioneer | sistema di storage con batterie di auto elettriche per decarbonizzare Fiumicino

Enel dà il via al progetto Pioneer, un'innovativa soluzione di storage che sfrutta le batterie delle auto elettriche per decarbonizzare Fiumicino. Questo sistema non solo rappresenta un passo avanti verso un futuro sostenibile, ma riflette anche un trend globale in crescita: l'innovazione nel settore energetico. Con un abbattimento dei costi e una crescita del 70% annuale, le tecnologie verdi stanno davvero cambiando le regole del gioco. Scopri come!

Il sistema storage "è una tecnologia giovane", in cui si registra una "discesa di prezzo dovuta all'innovazione di scala", una tecnologia "che cresce con un tasso di circa il 70% l'anno e cresce insieme alle rinnovabili, perché di fatto le complementa". Lo ha detto Nicola Rossi, head of innovation Enel, in occasione della presentazione del progetto Pioneer, un innovativo sistema di accumulo di energia rinnovabile che riutilizza batterie di auto elettriche, sviluppato a Fiumicino da Enel e Aeroporti di Roma con l'obiettivo di decarbonizzare lo scalo. "C'è bisogno di una tecnologia che sposti l'energia da quando viene prodotta a quando viene usata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Enel lancia il progetto Pioneer: sistema di storage con batterie di auto elettriche per decarbonizzare Fiumicino

