Enel e ADR lanciano Pioneer, il più grande sistema di stoccaggio energetico d'Italia, rivoluzionando il futuro dell'energia rinnovabile. Questo progetto non solo accumula energia per i momenti di necessità, ma rigenera batterie di auto elettriche, applicando i principi dell'economia circolare. Un passo fondamentale verso un mondo più sostenibile, dove l'innovazione incontra la responsabilità ambientale. Scopri come questo sistema può cambiare le nostre città!

Roma, 3 giugno 2025 – Un innovativo sistema di accumulo che immagazzina energia rinnovabile per usarla anche quando il sole non c'è, e che soprattutto valorizza batterie usate di veicoli elettrici donando loro una seconda vita, applicando concretamente i principi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Il progetto Pioneer (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage), realizzato da Enel e ADR con il contributo scientifico dell’Istituto di ricerca tedesco Fraunhofer, presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, è il più grande sistema di storage energetico che utilizza batterie second-life ibride in Italia, e tra i maggiori in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Enel e Adr presentano Pioneer, il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano che riutilizza batterie di auto elettriche

