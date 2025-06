Empoli summit per il nuovo allenatore | occhio a D’Angelo

L'Empoli si trova a un bivio cruciale: dopo la retrocessione, è tempo di rinascita. Il summit di Monteboro potrebbe segnare l'inizio di una nuova era, con D'Angelo come possibile guida. In un calcio sempre più competitivo, trovare il giusto allenatore è fondamentale per rilanciare le ambizioni azzurre. Riusciranno a scrivere un nuovo capitolo in Serie B? Rimanete sintonizzati, il futuro dell'Empoli sta per prendere forma!

EMPOLI – Messa alle spalle, seppur con amarezza, la retrocessione in serie B, l’Empoli Football Club è pronto a ripartire, prendendo decisioni fondamentali per il proprio futuro. Dopo una fase iniziale di incontri esplorativi, la dirigenza azzurra è attesa oggi (3 giugno) a Monteboro per un summit cruciale, che potrebbe portare alla definizione del nuovo allenatore o, quantomeno, a un passo decisivo verso la scelta finale. Spunta un nuovo candidato per la panchina. La corsa alla panchina dell’Empoli, che fino a ieri sembrava circoscritta a tre profili, potrebbe ora includere un quarto nome di grande spessore: Luca D’Angelo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

