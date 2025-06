Empoli | 11enne in bici travolto da un’auto Ricoverato in gravi condizioni

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Empoli: un ragazzo di 11 anni, in bicicletta, è stato investito da un'auto e ora lotta per la vita. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto per i più vulnerabili. È fondamentale riflettere su come le nostre città possano diventare spazi più sicuri per tutti. La protezione dei ciclisti deve essere una priorità, per evitare che simili notizie si ripetano.

Il ragazzo, di origine straniera, ha riportato un politrauma ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Empoli: 11enne in bici travolto da un’auto. Ricoverato in gravi condizioni

