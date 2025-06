Emozione e applausi per il concerto dell’AGiMus al Santuario della Madonna della Grazia

Unire musica e spiritualità: il concerto dell’AGiMus al Santuario della Madonna della Grazia ha dimostrato quanto possa essere potente l'arte nel creare emozioni. Sotto la direzione di padre Francesco Saraceno, il pubblico ha vissuto un'esperienza indimenticabile, applaudendo con fervore. In un periodo in cui la musica vive una nuova rinascita, eventi come questi sono fondamentali per rivitalizzare comunità e legami umani. Non è solo un concerto, è una celebrazione della vita!

Grande successo per il concerto organizzato dall'AGiMus. sez Città metropolitana di Reggio Calabria tenutosi lo scorso 31 maggio presso il Santuario della Madonna della Grazia a Gallico Superiore guidata da padre Francesco Saraceno, una delle otto chiese della diocesi di Reggio Calabria –Bova.

