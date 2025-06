Emma Thompson riceverà il Leopard Club Award a Locarno

Emma Thompson, icona del cinema, sarà premiata con il Leopard Club Award al 78° Locarno Film Festival! Questo riconoscimento celebra non solo la sua carriera stellare, ma anche il potere del racconto cinematografico in un'epoca di cambiamenti. Un’opportunità imperdibile per gli amanti del cinema e per riflettere sull'importanza delle donne nella settima arte. Non perdere l’occasione di scoprire di più su questa straordinaria artista!

Sarà la grande attrice Emma Thompson a ricevere il Leopard Club Award in occasione della prossima edizione la 78esima del Locarno Film Festival. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Emma Thompson riceverà il Leopard Club Award a Locarno

Segui queste discussioni sui social

Emma Roberts #BeautyInOurTime #emma #GirlSelfie #girls #GirlsSelfie #pretty #PrettyGirls #PrettyGirlsInstagram #PrettyGirlsSelfie #roberts Leggi la discussione

Emma Watson #Celeb #CelebPortraits #celebrities #Celebrity #emma #portraits #Watson Leggi la discussione