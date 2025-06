Emin Haziri dalla fuga dal Kosovo alla Stella Michelin

Dalla fuga dal Kosovo alla conquista di una stella Michelin: la storia di Emin Haziri è un esempio di resilienza e talento. Oggi chef a Milano, Haziri sottolinea l'importanza di snellire la burocrazia per gli stranieri, un tema cruciale in un'Italia che cerca di valorizzare le diverse culture culinarie. La sua esperienza ci invita a riflettere su come le storie di immigrazione possano arricchire il nostro panorama gastronomico. Scoprite il suo viaggio!

Lo chef di Procaccini Milano, si è guadagnato fama e riconoscimenti in Italia, arrivando a sette anni come clandestino: «Bisogna rendere molto più veloce la burocrazia per gli stranieri».

Chi è Emin Haziri Nei ricordi della sua infanzia "aver patito la fame". Originario del Kosovo, in fuga dalla guerra, arriva con la sua famiglia a Trieste dove frequenta l'istituto alberghiero.

