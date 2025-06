Emergenza educativa fra i giovani lo psicologo | Le difficoltà partono dagli adulti

L'emergenza educativa tra i giovani ci invita a riflettere sul ruolo degli adulti nella loro crescita. Cosa significa davvero essere cittadini? Per molti ragazzi, sentirsi riconosciuti è fondamentale per sviluppare un senso di appartenenza e prevenire le devianze. La riforma della cittadinanza in discussione non è solo un tema burocratico, ma una chance per costruire un futuro più inclusivo. È tempo di ascoltare e agire!

Che cosa significa essere cittadini? Perché per molti bambini e ragazzi è importante essere riconosciuti come tali? E sentirsi inclusi nella comunità può aiutare a prevenire le cosiddette devianze giovanili? La riforma della cittadinanza su cui si sta discutendo da ormai diverso tempo pone parecchi interrogativi sulla nostra società, su come è cambiata nel tempo e sul modo in cui la viviamo. Al centro dell'attenzione c'è il riconoscimento della cittadinanza ai minori che sono nati da genitori stranieri ma vivono e studiano in Italia. Più precisamente, sul tavolo ci sono diverse proposte che spaziano dallo Ius Soli, che prevede il riconoscimento per chi è nato sul territorio italiano e lo Ius Scholae, che lega l'acquisizione della cittadinanza alla frequenza di un ciclo di studi nelle scuole italiane.

