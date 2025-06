Emergenza case popolari a Imola Sfitto 1 alloggio su 4 in attesa 500 famiglie

Imola si trova al centro di un'emergenza abitativa: 500 famiglie in attesa, mentre un alloggio su quattro rimane sfitto. Questa situazione mette in luce un problema più ampio: la mancanza di accessibilità nel mercato immobiliare. Investire in manutenzione e ripristino degli appartamenti potrebbe rappresentare una soluzione efficace. È il momento di agire e ridare una casa a chi ne ha bisogno!

Imola, 3 giugno 2025 – Sono 217, su un patrimonio complessivo di 872 unità abitative, gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica che in città risultano oggi sfitti. In pratica, un appartamento su quattro è vuoto. I motivi? Buona parte dei 217 di cui sopra, vale a dire 96, sono in manutenzione. Si tratta di appartamenti “potenzialmente ripristinabili”, secondo la classificazione di Acer (Azienda casa Emilia-Romagna), ma ai quali attualmente non è abbinato uno specifico finanziamento. Ulteriori 54 sono invece inseriti nel piano di ‘Demolizione, ristrutturazione e retrocessione’ di Acer. Si tratta, in questo caso, di appartamenti non utilizzabili in futuro per diverse ragioni: 21, quelli in vicolo Croci a Sesto Imolese, sono già stati classificati da demolire; cinque, a San Prospero, risultano fatiscenti al pari di altri 10 alloggi in località Osteriola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza case popolari a Imola. Sfitto 1 alloggio su 4, in attesa 500 famiglie

