Emergenza Campi Flegrei il prefetto incontra i comitati | Nessuno sarà lasciato solo

L'emergenza Campi Flegrei scuote una delle aree più affascinanti d'Italia, ma l'incontro tra il prefetto di Napoli e i comitati civici segna un passo importante per la comunità. "Nessuno sarà lasciato solo" è il messaggio chiave che risuona, sottolineando l'importanza della solidarietà in tempi di crisi. Mentre la situazione evolve, il coinvolgimento attivo dei cittadini diventa cruciale. Rimanere uniti è la vera forza del nostro territorio!

Si è tenuto oggi al Centro operativo comunale di Pozzuoli un incontro tra il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e i comitati civici dell’area flegrea, alla presenza dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, del vicesindaco di Napoli Laura Lieto, del capo della protezione civile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Emergenza Campi Flegrei, il prefetto incontra i comitati: "Nessuno sarà lasciato solo"

Leggi anche Sisma ai Campi Flegrei, Musumeci chiede l?emergenza nazionale - Il presidente Musumeci ha richiesto l'emergenza nazionale a causa dello sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei.

"Il perdurare dello sciame sismico ... suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di #emergenza nazionale nell'area dei Campi #Flegrei". Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello #Musumeci

