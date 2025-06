Elly Schlein dall' armocromista al coiffeur | ciocca tinta di rosso in diretta | VIDEO

Elly Schlein, dal mondo della politica a quello del look: in diretta video si è lasciata tentare da una ciocca di capelli rossi! Un gesto audace che segna un cambio di passo e riflette la nuova era della comunicazione politica. In un periodo in cui l'immagine conta più delle parole, Schlein non teme di mostrarsi autentica. Riuscirà questa freschezza a conquistare gli italiani? La risposta è tutta da scoprire!

Dall'armocromista. al coiffeur. Due anni e mezzo da segretaria Pd, pentita? "No, ancora no. E' un lavoro molto bello che mi sono scelto e non mi lamenterei mai. Certo è un lavoro energivoro, richiede tanto energia". Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Radio1. Dopo due anni e mezzo la leader dem ha poi onorato il fioretto fatto ai tempi delle primarie Pd, lasciandosi tingere una ciocca di capelli di rosso in diretta, così come aveva promesso di fare in caso di vittoria. "È un bel rosso, sembra un po' Mirko dei Beehive di Kiss Me Licia", ha scherzato poi la segretaria, chiedendo poi "un appunto" a chi le ha tinto i capelli sul modo in cui rimuovere il colore: "Stasera devo andare a Bari e lì si potrebbe anche fare, ma" andare "in Parlamento così, meglio di no". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elly Schlein dall'armocromista al coiffeur: ciocca tinta di rosso in diretta | VIDEO

Leggi anche Elly Schlein, l'unica a volere più immigrati in tutta Europa - Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici.

