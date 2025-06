Elias Baum la sorpresa dell’Eintracht | dal prestito alla Champions League

Elias Baum, il difensore classe 2005 dell’Eintracht Francoforte, sta scrivendo la sua storia nel grande palcoscenico della Champions League. Dalla sorpresa di un prestito alla ribalta europea, il giovane talento rappresenta la nuova generazione di calciatori che sfida le aspettative. Con la sua umiltà e determinazione, Baum ci ricorda quanto sia fondamentale credere nei propri sogni. Sarà interessante seguire il suo percorso e vedere dove lo porterà!

Tutto sulla stagione di Elias Baum, difensore tedesco classe 2005 dell'Eintracht Francoforte. I dettagli sul giovane talento Elias Baum è l'incarnazione della sorpresa nel calcio moderno, un giovane che si è guadagnato sul campo un'opportunità che neanche lui si aspettava. «Onestamente, all'inizio non ci avevo proprio fatto i conti», ha ammesso Baum in un'intervista alla .

Elias Baum hat sich bei seiner Leihe nach Elversberg zum starken Außenverteidiger entwickelt. Nun kann der Neunzehnjährige nach der Rückkerhr nach Frankfurt mit Einsätzen rechnen – und nicht nur dort. Leggi la discussione

Come scrive corrieredellosport.it: Elias Baum è un difensore del Elversberg che è sceso in campo nella maggior parte delle partite della sua squadra in 2. Bundesliga nel 2024/2025, avendo collezionato 33 presenze, per un totale ...