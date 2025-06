Elezioni Regionali la corsa alla presidenza della Regione si tinge di rosa

La corsa alla presidenza della Campania si tinge di rosa, con la sfida tra Vincenzo De Luca ed Elly Schlein che promette di scuotere il panorama politico. Questo duello non è solo un confronto tra candidati, ma un simbolo del crescente potere femminile in politica. Mentre l'attenzione si concentra su chi guiderà la Regione, è chiaro che le donne stanno conquistando spazi sempre più rilevanti nel nostro sistema. Rimanete con noi per scoprire come evolverà questa battaglia!

Tempo di lettura: 2 minuti Un film visto, rivisto e stravisto. A poco piĂą di quattro mesi dalle Elezioni Regionali, in Campania i partiti sono ancora impegnati per la scelta del candidato alla presidenza. Se nel centrosinistra l’attenzione è tutta rivolta al faccia a faccia che si dovrebbe tenere nei prossimi giorni tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein, il centrodestra è fermo al palo in attesa della riunione dei leader nazionali per la spartizione delle regioni. Un risiko che, stando alla storia recente, potrebbe lasciare la Campania in fondo alle scelte dei partiti del centrodestra, Fratelli d’Italia e Forza Italia potrebbero in qualche modo prendere in considerazione l’idea di puntare su altre regioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni Regionali, la corsa alla presidenza della Regione si tinge di rosa

