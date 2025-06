Elezioni presidenziali Corea del Sud vince il democratico Lee Jae-myung con il 513% battuto il conservatore Kim Moon Soo 397%

Con la vittoria di Lee Jae-myung, la Corea del Sud si trova a un bivio cruciale. Il neo-presidente, sostenuto da una piattaforma progressista, promette di affrontare sfide come la disuguaglianza economica e le tensioni geopolitiche nella regione. Non è solo una vittoria elettorale, ma un segnale chiaro di una crescente voglia di cambiamento in un mondo in rapido mutamento. Come reagiranno gli alleati globali? La risposta potrebbe definire il futuro asiatico.

Il nuovo presidente presterà giuramento mercoledì, entrando subito in carica per un mandato unico di 5 anni Lee Jae-myung è il nuovo presidente della Corea del Sud. Il candidato democratico ha conquistato la maggioranza dei consensi nelle elezioni presidenziali anticipate, superando nettament.

