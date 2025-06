Elezioni per il nuovo Rettore all' Unisa presentate le candidature | ecco i cinque nomi

Le elezioni per il nuovo rettore dell'Università di Salerno si avvicinano e i cinque candidati sono pronti a contendersi il prestigioso incarico. In un contesto in cui l'istruzione superiore è sempre più al centro del dibattito pubblico, le scelte fatte ora plasmeranno il futuro accademico della città. Chi sarà in grado di rispondere alle sfide contemporanee, come la digitalizzazione e l'internazionalizzazione? Segui il dibattito!

Sono cinque i candidati alla carica di Rettore per la successione, all’interno di Università di Salerno, a Vincenzo Loia. Alle 14 di oggi, infatti, sono state, depositate le candidature di Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D’Antonio, Alessandra Petrone e Carmine Vecchione. Le urne . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni per il nuovo Rettore all'Unisa, presentate le candidature: ecco i cinque nomi

Leggi anche Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi - Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Unisa, conto alla rovescia per il nuovo Rettore: si presentano le candidature; UNISA. CONTO ALLA ROVESCIA PER LA CANDIDATURE ALLA CARICA DI RETTORE; ELEZIONI UNISA. PIETRO CAMPIGLIA: “REGOLE E TRASPARENZA, BASTA UN UOMO SOLO AL COMANDO”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Elezioni per il nuovo Rettore all'Unisa, presentate le candidature: ecco i cinque nomi

Lo riporta salernotoday.it: Alle 14 di oggi sono scaduti i termini per la consegna di tutta la documentazione relativa agli aspiranti successori di Vincenzo Loia ...

Elezioni per il nuovo Rettore ad Unisa: si voterà in presenza

Riporta salernotoday.it: Le prossime elezioni per il Rettore di Unisa si terranno in presenza e non, invece, da remoto, evitando rischi di controllo del voto. Nel corso della riunione del Senato Accademico, tenutasi questa ...

Salerno, l'ex rettore di Unisa Pasquino: «Un ateneo troppo chiuso e molto meno democratico»

Segnala ilmattino.it: Viene meno il senso di appartenenza all’università»: è critico Raimondo Pasquino, professore emerito e già rettore dell’Università di Salerno per 3 mandati consecutivi, che riflette sul ...