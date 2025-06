Elezioni Corea del Sud oggi le presidenziali | al voto per il dopo Yoon

Oggi, la Corea del Sud si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con le presidenziali anticipate. Un voto cruciale che segna un cambio di guardia dopo il controverso mandato di Yoon Suk Yeol, in un clima di crescente tensione politica e sociale. Gli elettori, sempre più coinvolti, sono pronti a rispondere alle sfide del futuro. Chi guiderà il Paese verso un nuovo rinascimento? La risposta è nelle urne!

(Adnkronos) – E' andata avanti fino all'ultimo in Corea del Sud la campagna elettorale per le presidenziali anticipate di oggi 3 giugno. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente in un Paese in cui sono ancora forti le ripercussioni dei fatti del 3 dicembre, quando l'allora presidente Yoon Suk Yeol tentò di imporre .

Leggi anche Corea del Sud: il candidato liberale è in vantaggio a una settimana dalle elezioni presidenziali - A una settimana dalle elezioni presidenziali in Corea del Sud, il candidato liberale Lee Jae-myung sembra accumulare un vantaggio significativo rispetto al suo avversario conservatore Kim Moon-soo.

