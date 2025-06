Elezioni Corea del Sud exit poll | candidato centrosinistra Lee Jae-myung verso la presidenza

Le elezioni presidenziali in Corea del Sud si rivelano un crocevia per il futuro politico del paese: Lee Jae-myung, rappresentante del centrosinistra, sembra destinato a una vittoria storica. Con oltre il 51% di preferenze, la sua ascesa riflette la crescente volontà di cambiamento della società sudcoreana, sempre più attenta a temi come la giustizia sociale e l'innovazione. Una nuova era potrebbe essere all'orizzonte!

(Adnkronos) – I primi exit poll mandati in onda congiuntamente dalle tre principali emittenti televisive della Corea del Sud – Kbs, Mbc e Sbs – prevedono che Lee Jae-myung, il candidato di centrosinistra del Partito Democratico di Corea, vincerà le elezioni presidenziali. Secondo i rilevamenti, il 51,7% degli intervistati ha dichiarato di aver scelto Lee. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elezioni Corea del Sud, exit poll: candidato centrosinistra Lee Jae-myung verso la presidenza

Leggi anche Corea del Sud: il candidato liberale è in vantaggio a una settimana dalle elezioni presidenziali - A una settimana dalle elezioni presidenziali in Corea del Sud, il candidato liberale Lee Jae-myung sembra accumulare un vantaggio significativo rispetto al suo avversario conservatore Kim Moon-soo.

