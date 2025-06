Elenchi aggiuntivi GPS 2025 | chi non ha richiesto la riserva non sarà inserito anche se conseguirà l’abilitazione entro il 30 giugno

Attenzione a tutti i docenti in attesa di opportunità! Gli Elenchi Aggiuntivi GPS 2025 potrebbero cambiare le vostre prospettive: chi non ha richiesto la riserva non sarà inserito, anche se otterrà l’abilitazione entro il 30 giugno. In un contesto di crescente competitività nel mondo della scuola, è fondamentale agire ora per garantirsi un posto. Scoprite come pianificare il vostro futuro professionale!

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS per l'anno scolastico 202526: saranno costituiti per permettere alle scuole di assumere docenti in possesso di abilitazione con priorità rispetto a colleghi con il solo titolo di studio o senza specializzazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si legge su orizzontescuola.it: Elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia per l'anno scolastico 2025/26. L'Ufficio Scolastico di Bari ha pubblicato l'elenco degli aspiranti esclusi per mancanza del titolo di accesso.

informazionescuola.it scrive: Elenchi aggiuntivi: opportunità per aspiranti docenti. Scopri come inoltrare la tua richiesta per l'inserimento.

Si legge su ticonsiglio.com: Il CSPI ha emanato il previsto parere sullo schema di decreto per gli elenchi aggiuntivi alle GPS, che potete consultare in questa pagina. Vediamo di seguito cosa prevedono la bozza del bando ...