Un elefante in un supermercato? È proprio quello che è successo a Pak Chong, dove un gigante della natura ha scatenato il web con la sua spesa notturna! Mentre ci chiediamo se stiamo assistendo a un nuovo trend di “shopping selvaggio”, il video ha catturato l’attenzione di milioni. Questo curioso episodio ci ricorda quanto il confine tra natura e città si faccia sempre più sottile. E tu, cosa ne pensi?

Una scena che ha dell’incredibile, immortalata dalle telecamere di sicurezza e diventata immediatamente virale sui social media: un elefante selvatico di grosse dimensioni che, nel cuore della notte, entra con apparente nonchalance in un minimarket e si serve direttamente dagli scaffali. È successo a Pak Chong, una cittadina a nord di Bangkok, in Thailandia, e il protagonista indiscusso è Plai Biang Lek, un maschio di elefante ben noto agli abitanti della zona. Il “raid” notturno è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Come si vede nel filmato, il gigantesco Plai Biang Lek, la cui testa sfiorava il soffitto del piccolo negozio, ha varcato con calma la soglia, ha curiosato tra le strette corsie e, dopo aver “frugato” tra gli snack in offerta, ha afferrato con la proboscide alcuni pacchi di cracker di riso e un paio di uova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elefante entra nel supermercato e “fa la spesa”: prende cracker e uova, poi se ne va come se nulla fosse. La scena incredibile è virale

