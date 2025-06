El Paìs ricorda che alla Roma Luis Enrique era considerato un pacco

Luis Enrique, il controverso "Hombre Vertical" di Roma, ha sfidato non solo la forza di gravità, ma anche le logiche del calcio tradizionale. In un contesto dove il clientelismo spesso prevale, il suo approccio audace è un faro per chi sogna una rinascita sportiva autentica. La sua storia ricorda che a volte, resistere e rimanere fedeli alle proprie idee è l'unico modo per emergere davvero.

A Roma Luis Enrique era conosciuto come l'Hombre Vertical. Per la sua resistenza alla forza di gravità e al peso della logica sportiva. Al clientelismo, alle concessioni negli schieramenti, alle manovre politiche in area di rigore. E anche a qualsiasi elemento che cercasse di sottometterlo. E ce n'erano molti". Ovviamente è Roma che ha resistito poco, e lui è andato a vincere altrove. "Fino a sabato sera – scrive El Paìs – nessuno era mai riuscito a decifrare Luis Enrique, proprio quando era riuscito per la prima volta a fare esattamente ciò che voleva con una squadra. Non era il caso del Barcellona,??dove aveva dovuto adattarsi alle sue stelle, che lo sfidavano.

