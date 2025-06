El Bombazo di Modric al Milan fa rumore in Spagna

Il "Bombazo" di Modric al Milan scuote le fondamenta del calcio europeo! A soli pochi giorni dall'inizio della stagione, il campione croato potrebbe unirsi ai rossoneri, portando con sé non solo esperienza, ma anche una visione di gioco unica. Questo trasferimento non è solo una mossa strategica per il Milan, ma segna un trend: i club puntano su giocatori esperti per bilanciare la gioventù. Preparati a vivere un'estate di emozioni!

Modric al Milan è la prima notizia di Marca uno dei due quotidiani sportivi madrileni. “Bombazo” scrive l’edizione on line di Marca che rilancia quel che ha detto Gianluca Di Marzio, ossia che il croato – 40 anni a settembre – domani potrebbe firmare per il Milan di Massimiliano Allegri. A Sky Sport ricordano che Modici da bambino era tifoso del Milan. Ha vinto il Pallone d’oro nel 2018. Il croato quest’anno ha giocato 35 partite in Liga con 1.820 minuti giocati, due gol e sei assist. In Champions ne ha giocate 14 con 646 minuti giocati, nessun gol e tre assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - El Bombazo di Modric al Milan fa rumore in Spagna

Se ne parla anche su altri siti

Il Manchester United vuole Osimhen: emissari già a Napoli, possibile uno scambio (Kiss Kiss Napoli); ¿Bombazo en San Siro? El AC Milan sueña con fichar a Luka Modric. 🔗Approfondimenti da altre fonti

El Bombazo di Modric al Milan fa rumore in Spagna

Come scrive ilnapolista.it: Modric al Milan, la firma potrebbe arrivare nelle prossime 24-28 ore. A settembre compirà 40 anni. Quest'anno ha giocato quasi tremila minuti ...

Modric, il Milan accelera e la trattativa prosegue: sale l'ottimismo

Si legge su gazzetta.it: Il club rossonero confida di chiuderla in pochissimi giorni. Per il croato pronto un contratto da un anno con opzione per un altro, a circa 3-3,5 milioni ...

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri

Da fanpage.it: Il Milan ha trovato l’accordo con Luka Modric. L’affare di mercato è ai dettagli. Il centrocampista croato, che ha giocato per 13 stagioni con il Real Madrid, ha accettato la proposta dei rossoneri.