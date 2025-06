Educazione finanziaria 2 800 alunni a lezione L’impegno del Gruppo La Cassa di Ravenna

L'educazione finanziaria è più di una semplice materia scolastica: è un'opportunità per costruire il futuro. Con 2.800 studenti coinvolti in dieci scuole, il progetto del Gruppo La Cassa di Ravenna segna un passo fondamentale verso la consapevolezza economica delle nuove generazioni. In un contesto dove la gestione del denaro diventa sempre più cruciale, questi ragazzi imparano a orientarsi in un mondo complesso e sfidante. Il loro futuro, così, si colora di nuove possibilità!

Sono stati 2.800 gli studenti, distribuiti in dieci scuole e per oltre 200 ore di lezione che hanno partecipato all’anno didattico dell’ Educazione Finanziaria promossa dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: le lezioni si sono svolte in sei diverse città (Ravenna, Bologna, Imola, Ferrara, Firenze e Lucca) e sono state tenute da docenti della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio (Feduf), espressione dell’Associazione Bancaria Italiana. Introdotta nel 2024 come materia obbligatoria di insegnamento scolastico in seguito alla conversione in legge del decreto Capitali, l’educazione finanziaria era già presente però nelle scuole da prima, grazie all’intuito della Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi, che da anni ha proposto alle scuole lezioni modulate in base all’età degli studenti e delle studentesse ed agli interessi ed argomenti scelti da dirigenti scolastici e docenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Educazione finanziaria, 2.800 alunni a lezione. L’impegno del Gruppo La Cassa di Ravenna

Leggi anche ‘In viaggio con la Banca d’Italia’, due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria - Roma, 12 maggio 2025 – "In viaggio con la Banca d’Italia" offre due giorni di incontri e laboratori ad Arezzo, il 14 e 15 maggio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ben 2.800 studenti e oltre 200 ore di lezione nell'anno didattico dell'Educazione Finanziaria con il gruppo La Cassa di Ravenna; Ben 2.800 studenti e oltre 200 ore di lezione nell'anno didattico dell’Educazione Finanziaria con il gruppo La Cassa di Ravenna; Lezioni di educazione finanziaria per 2 800 studenti di tutte le età. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Educazione finanziaria, 2.800 alunni a lezione. L’impegno del Gruppo La Cassa di Ravenna

Da msn.com: Sono stati 2.800 gli studenti, distribuiti in dieci scuole e per oltre 200 ore di lezione che hanno partecipato ...

Lezioni di educazione finanziaria per 2.800 studenti di tutte le età

Scrive msn.com: Sono stati 2.800 gli studenti, distribuiti in dieci scuole, che per oltre 200 ore di lezione hanno partecipato all’anno ...

Educazione finanziaria: 2 giovani su 3 ammettono di saperne poco

Si legge su bitmat.it: Gli under 30 vogliono migliorare competenze economico-finanziarie passando per un solido percorso post diploma in educazione finanziaria ...