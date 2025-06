Edmonton a caccia di rivincite con Florida per riportare la Stanley Cup in Canada dopo 32 anni

Edmonton è pronta a scrivere una nuova pagina nella storia dell’hockey, cercando la rivincita contro Florida per riportare la Stanley Cup in Canada dopo 32 anni. La sfida si infiamma, non solo per il titolo NHL, ma per la rivalsa di una nazione affamata di vittorie. Riviviamo insieme l’emozione della rimonta dello scorso anno: da 0-3 a 3-3. Sarà l’ottava meraviglia o ancora una volta il trionfo statunitense?

Oilers e Panthers giocano per il titolo Nhl per la seconda stagione di fila. Nel 2024 vinse Florida alla bella, dopo la rimonta dei canadesi da 0-3 a 3-3. L'ultimo successo non targato Usa risale al 1993 con Montreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edmonton a caccia di rivincite con Florida per riportare la Stanley Cup in Canada dopo 32 anni

Oilers e Panthers giocano per il titolo Nhl per la seconda stagione di fila. Nel 2024 vinse Florida alla bella, dopo la rimonta dei canadesi da 0-3 a 3-3. L'ultimo successo non targato Usa risale al 1993 con Montreal.

