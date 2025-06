Edilizia residenziale pubblica affidati i lavori per la manutenzione di 11 alloggi all' Uditore

Il Comune ha dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria per 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica all'Uditore, nel complesso di via Cimabue. Un passo fondamentale per garantire spazi dignitosi e sicuri a chi ne ha bisogno. In un periodo in cui l'attenzione verso la qualità abitativa è in crescita, questi interventi rappresentano un segnale positivo per il rilancio del welfare urbano. La casa è un diritto, e oggi si torna a investire su di essa!

Undici alloggi edilizia residenziale pubblica, all'Uditore, saranno sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento. Gli appartamenti si trovano nel complesso abitativo di via Cimabue 41, con accesso da via Bernini 129. I lavori sono stati consegnati oggi dal Comune

