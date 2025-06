Economia solidale | tutto pronto per Altrimondi ai Saveriani il programma della fiera

Torna Altrimondi, l'attesa fiera dell'economia solidale di Salerno, un evento che si inserisce nel crescente trend della sostenibilità e del consumo responsabile. Il 6 giugno, presso i Missionari Saveriani, una tavola rotonda dal titolo "Nutrire il futuro: cibo, pace e disarmo" offrirà spunti preziosi su come il cibo possa diventare un veicolo di cambiamento sociale. Un'occasione imperdibile per chi desidera costruire un mondo migliore!

Torna Altrimondi, la fiera dell'economia solidale di Salerno, giunta alla sua ottava edizione. Quest'anno gli appuntamenti sono due presso i Missionari Saveriani in via Fra Giacomo Acquaviva. Il 6 giugno, alle 19 ci sarà la tavola rotonda "Nutrire il futuro: cibo, pace e disarmo" alla presenza di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Economia solidale: tutto pronto per "Altrimondi" ai Saveriani, il programma della fiera

Su questo argomento da altre fonti

Musica e solidarietà nel cuore del paese: Mornago si prepara alla Notte Bianca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Economia solidale e l'uomo innanzi tutto

Riporta repubblica.it: L'Economia Solidale. In questi anni è andato crescendo l'interesse per il mondo che si riconosce nella definizione di "Economia Solidale": un sistema di relazioni economiche e sociali che pone l ...

Reti di economia solidale e gruppi d’acquisto. Analisi dei nuovi modelli di consumo collaborativo diffusi nei territori italiani.

Secondo ilplurale.it: In un mondo in continua evoluzione, l'economia solidale e i gruppi d'acquisto stanno emergendo come risposte concrete alle sfide del consumo contemporaneo. Se ...

Economia solidale circolare: Cnca, Citadinanzattiva e Cica, con progetto “Esc” un modello per inventare il futuro

agensir.it scrive: tutte disponibili online gratuitamente: un Dossier documentale che contiene una notevole quantità di materiali sull’Economia circolare e l’Economia solidale circolare, dagli approfondimenti ...