Ecoansia un italiano su due previene lo spreco per aiutare il Pianeta

In un’Italia sempre più consapevole, oltre il 50% degli italiani combatte lo spreco alimentare per proteggere il nostro Pianeta. Questo trend positivo dimostra una crescente responsabilità collettiva: sei su dieci si sentono più ottimisti sul futuro quando adottano comportamenti sostenibili. È chiaro, l'ecoansia sta trasformando l’atteggiamento verso la salvaguardia ambientale, rendendoci protagonisti attivi di un cambiamento necessario. Scegliere di preservare è il primo passo verso un futuro migliore!

(Adnkronos) – Sei italiani su 10 (il 61% degli intervistati) diventano più ottimisti sul futuro del Pianeta quando mettono in atto comportamenti utili a prevenire lo spreco alimentare; 1 italiano su 2 (il 53%) si impegna nella prevenzione concreta degli sprechi per aiutare il Pianeta. E ben il 93% degli italiani valuta la salubrità e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ecoansia, un italiano su due previene lo spreco per aiutare il Pianeta

Segui queste discussioni sui social

@panapp eccoci al rinnovo annuale della tessera del club #ecoansia Leggi la discussione

@panapp eccoci al rinnovo annuale della tessera del club #ecoansia Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ecoansia, un italiano su due previene lo spreco per aiutare il Pianeta

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Sei italiani su 10 (il 61% degli intervistati) diventano più ottimisti sul futuro del Pianeta quando mettono in atto comportamenti utili a prevenire lo spreco alimentare; 1 italiano su 2 ...

Ecoansia e cambiamento climatico: per quali ragioni psicologiche tendiamo a non agire tempestivamente

Segnala stateofmind.it: L’ecoansia viene definita come paura cronica di una catastrofe ambientale, che comporta un’accentuata sofferenza emotiva, mentale o somatica in risposta ai pericolosi cambiamenti del clima (APA, 2017; ...

Ecoansia: cos’è e come combatterla

Da msn.com: L’ecoansia può manifestarsi attraverso diversi sintomi emotivi e psicologici, tra cui: nervosismo dovuto alla preoccupazione per l’ambiente, il clima e i cambiamenti climatici, eccessiva ...