Eccoli insieme nel backstage Francesca Tocca col famoso | hanno 12 anni di differenza

Francesca Tocca e il famoso ballerino stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro storia, nonostante i 12 anni di differenza. In un'epoca in cui le relazioni nel mondo dello spettacolo fanno sempre notizia, la loro connessione sembra rompere gli schemi. Curiosi di scoprire come la danza possa unire due anime così diverse? Seguiteci per svelare i retroscena di questo affascinante duo!