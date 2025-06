Ecco una tech demo di The Witcher 4 come prova di forza dell' Unreal Engine 5

La nuova tech demo di The Witcher 4 è un vero e proprio spettacolo visivo, che mostra la potenza dell'Unreal Engine 5 su PlayStation 5. Con Ciri che esplora foreste lussureggianti e mercati affollati, il ray tracing attivo offre una resa realistica mai vista prima. Questo è solo un assaggio del futuro dei videogiochi, dove grafica e narrazione si fondono in esperienze coinvolgenti e immersive. Sei pronto a immergerti in questo mondo?

Una nuova demo tecnica evidenzia le capacità del motore su PlayStation 5 con ray tracing attivo: la protagonista Ciri si muove fra foreste, mercati e panorami innevati. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ecco una tech demo di The Witcher 4, come prova di forza dell'Unreal Engine 5

Segui queste discussioni sui social

Demo di The Witcher 4 : Unreal Engine 5.6 e supporto a 60 fps con ray tracing su PS5#cdprojekt #ciri #demo #game #geralt #kovir #news #picks #ps5 #tech #tecnologia #thewitcher #thewitcher4 #trailer #unrealengine56 Leggi la discussione

Elizabeth Warren Report on 130 Days of Elon Musk Scandal#DOGE #elonmusk #nazi #elon #musk #hitlergruß #nazis #us #coup #usa #junta #kakistocracy #trump #xAI #ai #federal #judge #usconstitution #grok #TSLA #Tesla #tech #technology #usaid #d… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

The Witcher IV si mostra con una tech demo

Secondo informazione.it: Durante lo State of Unreal all’Unreal Fest 2025 tenutosi a Orlando, CD Projekt RED ha sorpreso il pubblico con un tech demo di The Witcher 4. Anche se non si trattava di gameplay… Leggi ...

The Witcher 4, la prima tech demo è semplicemente spaventosa

Segnala tomshw.it: Ecco la prima tech demo di The Witcher 4 su Unreal Engine 5: Ciri esplora Kovir in un'anteprima mozzafiato che anticipa la nuova saga.

The Witcher 4 è tornato e mostra la potenza di Unreal Engine

Scrive msn.com: Durante lo State of Unreal all’Unreal Fest 2025 tenutosi a Orlando, CD Projekt RED ha sorpreso il pubblico con un tech demo di The Witcher 4.