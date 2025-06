Ecco quanti italiani hanno raggiunto il Final Table del Main Event WSOP

Le World Series of Poker sono tornate, e con esse l’emozione di scoprire quanti italiani raggiungeranno il prestigioso final table! Mentre il campione in carica Jonathan Tamayo difende il suo titolo, l'Italia, che nel 2019 ha sfiorato il trionfo, mira a tornare protagonista. In un contesto europeo sempre più competitivo, gli azzurri sono pronti a scrivere una nuova pagina nella storia del poker. Chi sarà il nostro nuovo eroe?

E' da poco partita la 56ma edizione delle World Series of Poker. Il campione del mondo in carica è l'americano Jonathan Tamayo. Nel corso della storia, anche l'Europa ha trionfato nel torneo più importante: la Germania vanta tre titoli, uno a testa per i paesi nordici. E l'Italia? Ci è andata molto vicino solo nel 2019.

Leggi anche Quanti italiani sanno che c’è un referendum l’8 e 9 giugno e quanti voteranno: il sondaggio - Un recente sondaggio Demos rivela che circa un italiano su dieci è ignaro del referendum previsto per l'8 e 9 giugno, mentre il 40% ha conoscenze impostate ma poco chiare sui temi in discussione.

