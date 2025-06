Ecco perché il tuo telefono si scarica troppo velocemente | cosa devi fare

Ti sei mai chiesto perché il tuo smartphone sembra scaricarsi in un batter d'occhio? La risposta potrebbe sorprenderti: Instagram! Un recente aggiornamento dell'app ha creato un bug che incide pesantemente sulla durata della batteria, specialmente sui dispositivi Pixel. In un'epoca in cui la connettività è tutto, è fondamentale essere informati. Scopri come risolvere questo problema e tornare a goderti i tuoi momenti online senza interruzioni!

Se la batteria del tuo smartphone Android si scarica troppo velocemente, il responsabile potrebbe essere Instagram. Ebbene sì. Ora vediamo perché e come risolvere il problema. Secondo un report diffuso da Google, un recente aggiornamento dell’app ha causato un bug che porta a un eccessivo consumo energetico su diversi modelli della linea Pixel, tra cui Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 e Pixel 9. Il problema è emerso dopo l’aggiornamento software rilasciato all’inizio di maggio e sembra riguardare in particolare gli utenti che non hanno aggiornato l’app Instagram all’ultima versione disponibile. Per questo sarebbero coinvolti nella problematica anche gli altri dispositivi Android. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ecco perché il tuo telefono si scarica troppo velocemente: cosa devi fare

Leggi anche C’è un motivo se il tuo telefono si scarica troppo velocemente - Se il tuo smartphone sembra avere una vita sempre più breve, non sei solo. Google ha recentemente svelato che un aggiornamento di Instagram potrebbe essere la chiave per risolvere questo fastidioso problema di batteria.

Segui queste discussioni sui social

Come Dare Spazio al Tuo Ragazzo (con Immagini) #howto #diy #Tuo Leggi la discussione

Come Farti Considerare di Più da un tuo Amico #howto #diy #tuo Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

C’è un motivo se il tuo telefono si scarica troppo velocemente

Lo riporta fanpage.it: In un recente post di supporto, Google ha confermato che Instagram ha ricevuto un aggiornamento per risolvere questo problema ...

Hai problemi con la batteria del tuo telefono Android? Ecco come scaricare l’aggiornamento più importante

Da money.it: C'è un nuovo aggiornamento di Android che devi scaricare oggi stesso se hai ancora problemi con la batteria del telefono. Così durerà molto di più.