Ecco perché Giorgia Meloni vuole andare al seggio senza votare i referendum La premier lo ha confessato ai suoi | Scelta politica e di rispetto istituzionale

Giorgia Meloni vuole recarsi al seggio senza esprimere voto ai prossimi referendum, sollevando un acceso dibattito tra le opposizioni. Questa scelta, che alcuni paragonano a "andare al ristorante per non mangiare", nasconde un'intenzione di rispetto istituzionale. In un periodo in cui il dialogo politico è sempre più polarizzato, la sua decisione potrebbe segnare una nuova strategia. Riuscirà a ridefinire il concetto di partecipazione democratica?

Ha fatto molto discutere e suscitato i commenti sarcastici di quasi tutte le opposizioni (c’è chi ha notato: «è come andare al ristorante per non mangiare»), ma la scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul referendum dell’8 e del 9 giugno prossimi ha una spiegazione istituzionale oltre a quella politica più facile da capire. Il motivo per cui la premier il 2 giugno ha detto che si recherà al seggio, ma non ritirerà le cinque schede referendarie, è, secondo quello che lei stessa ha chiarito ai collaboratori, «di rispetto istituzionale» verso l’istituto del referendum. Andando al seggio ed evitando di dire ai suoi elettori di passare la giornata al mare come fece Bettino Craxi, la Meloni voleva dare il senso del valore dei referendum al di là di un loro utilizzo che lei ritiene strumentale. 🔗 Leggi su Open.online

