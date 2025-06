Ecco perché dopo aver tolto il cognome paterno Shiloh Jolie cambia di nuovo nome | ora la figlia di Angelina e Brad Pitt si fa chiamare così

Shiloh Jolie-Pitt, ora semplicemente Shiloh, continua il suo viaggio verso l’autodeterminazione. A soli 19 anni, ha deciso di abbandonare un cognome ingombrante per cercare la propria identità. Questo trend di reinventarsi è sempre più diffuso tra i giovani, che vogliono affermarsi al di là delle loro origini. Un gesto simbolico, che invita tutti noi a riflettere su quanto sia importante dare voce alla propria individualità in un mondo che spesso ci etichetta.

Reinventarsi, sempre. Per autodeterminarsi. Per staccarsi dai due nomi ingombranti che sono quelli di mamma e papà. È una vita che Shiloh Jolie, nata Shiloh Jolie-Pitt cerca la sua identità nominativa. E ora ha fatto un passo ulteriore. La figlia 19enne di Brad Pitt e Angelina Jolie, infatti, ha cambiato ancora nome. Dopo aver passato l’infanzia a voler essere chiamata John «perché vuole essere come i suoi fratelli più grandi», spiegavano mamma e papà, una volta maggiorenne ha preso una decisione importante. Abbandonando legalmente il cognome Pitt nel 2024. Ora, invece, ha scelto di farsi chiamare Shi Joli. 🔗 Leggi su Amica.it