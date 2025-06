Ecco l' imponente palco pronto per il via del Cremonini Live25

Il Cremonini Live25 è pronto a far vibrare Lignano! Con un palco da record di 65 metri e una tecnologia da brivido, l'evento si inserisce nel trend crescente dei concerti immersivi. Non è solo musica, ma un'esperienza totale che unisce suoni e visioni mozzafiato. Preparatevi a un viaggio emozionale: sul palco, la magia di Cremonini porterà i fan in un mondo senza confini. Chi sarà pronto a vivere l’arte in questo modo innovativo?

Lignano, 3 giu. (askanews) - L'imponente macchina del Cremonini Live25 ha ufficialmente acceso i motori: 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l'Alaska e Bologna, attraverso 25 anni di successi. Uno sforzo importante per creare uno show innovativo e coerente con il percorso sempre in ascesa di Cesare Cremonini. La produzione del palco e la sua costruzione impiegano oltre 200 persone e più di 150 operatori, che si spostano con 45 bilici di cui 15 solo per le strutture palco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco l'imponente palco pronto per il via del Cremonini Live25

