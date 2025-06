Ecco ‘Echo Discoclub’ Il corto di Mecozzi

Echo Discoclub: un corto che rompe gli schemi e sfida i pregiudizi! Dietro la macchina da presa c'è Lorenzo Mecozzi, un talento elpidiense pronto a farsi notare. Insieme al direttore della fotografia Jack Lucas Laugeni, stanno creando un'opera che parla a tutti, oltre i confini regionali. Questo progetto cattura l’essenza di una nuova generazione di cineasti italiani, pronta a far sentire la propria voce. Non perdere l'occasione di seguire il loro viaggio!

Un talento elpidiense dietro la macchina da presa per un corto che sfida i pregiudizi, una voce cinematografica destinata a farsi sentire oltre i confini regionali. Il giovane regista elpidiense, Lorenzo Mecozzi, affiancato dal talentuoso direttore della fotografia e film maker Jack Lucas Laugeni di Porto Recanati, sono al lavoro su ‘ Echo Discoclub ’. Si tratta di un cortometraggio che racconta una storia di amore, violenza e resistenza e per sostenere il quale è in corso una campagna di crowdfunding. Sostenere ‘Echo Discoclub’ significa contribuire a una narrazione urgente e autentica, permettendo a due talenti delle Marche di portare avanti un progetto che unisce qualità artistica e impegno sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it