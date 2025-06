Earps´ Inghilterra Retirement ´Difficult to prendendo dice Bronzo

Il ritiro di Mary Earps dall'Inghilterra segna un momento cruciale nel calcio femminile, evidenziando il peso delle scelte personali anche in un contesto di crescente visibilità e successo. Lucy Bronze ha sottolineato quanto sia difficile accettare questa decisione, ma l'impatto di Earps come portiere rimarrà indelebile. Questo evento offre uno spunto di riflessione su come le stelle del calcio gestiscano la pressione e le aspettative in un mondo in continua evoluzione.

Sito inglese: Lucy Bronze ha ammesso che la decisione di Mary Earps di ritirarsi dall’Inghilterra è “difficile da prendere”, ma ha salutato l’impatto che il portiere ha avuto come numero uno. Earps ha annunciato il suo ritiro da shock dal calcio internazionale la scorsa settimana, meno di sei settimane prima che l’Inghilterra lanciasse la loro difesa del titolo del campionato europeo. Il 32enne ha guadagnato 53 tappi per il suo paese e ha svolto un ruolo da protagonista durante il trionfo Euro 2022 delle leonesse e la loro corsa alla finale della Coppa del Mondo 2023. Ha vinto il premio per il miglior portiere FIFA in entrambi gli anni, ma ha recentemente perso il suo luogo di partenza contro Hannah Hampton del Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Earps´ Inghilterra Retirement ´Difficult to prendendo “, dice Bronzo

