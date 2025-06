EA FC 25 Evoluzione Il Salvatore Di Gedda Lista Giocatori Ed Obiettivi

Scopri l'evoluzione de "Il Salvatore di Gedda" in EA FC 25! Questa novità non è solo un'opportunità per arricchire il tuo team, ma si inserisce perfettamente nel trend di personalizzazione che sta rivoluzionando il mondo dei videogiochi. Completa gli obiettivi entro le 19:00 del 16 giugno e porta la tua squadra a un nuovo livello. Non perdere l'occasione di rendere unico il tuo Ultimate Team!

L' evoluzione Il Salvatore Di Gedda è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di lunedi 16 giugno. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Il Salvatore Di Gedda. Completando l'evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all'overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.

