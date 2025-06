È venuto a mancare il rispetto da parte di chi deve guidare un gruppo | Acerbi spiega perché ha detto no a Spalletti

Francesco Acerbi, simbolo di integrità e determinazione, ha detto "no" alla convocazione in Nazionale, richiamando alla attenzione il tema del rispetto nel mondo del calcio. In un contesto dove le pressioni sono altissime e i compromessi all'ordine del giorno, la sua decisione riaccende il dibattito sulla leadership e sul valore del rispetto reciproco tra giocatori e allenatori. Un gesto audace che invita a riflettere: quanto siamo disposti a sacrificare per mantenere la nostra dignità?

“Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto”. È uno dei passaggi chiave della durissima risposta di Francesco Acerbi al ct Luciano Spalletti. Il difensore dell’ Inter domenica con un messaggio ha comunicato al tecnico di rifiutare la convocazione in Nazionale. Lo ha svelato lo stesso Spalletti domenica, senza voler tornare sull’argomento. Acerbi invece ha deciso di chiarire la sua posizione con un lungo messaggio su Instagram. Il post di Acerbi con le ragioni del suo no. “Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale”, ha scritto in un post Acerbi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È venuto a mancare il rispetto da parte di chi deve guidare un gruppo”: Acerbi spiega perché ha detto no a Spalletti

