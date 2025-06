E' ufficiale | arriva Wawrinka Il campione a Perugia per gli Internazionali

Perugia si prepara a brillare con l'arrivo di Stan Wawrinka! Il campione svizzero, ex numero 3 del mondo e re degli Slam, sbarca sui campi di terra rossa dal 2 al 16 giugno per gli Internazionali di Città di Perugia. Questo evento non solo promette emozioni, ma segna anche un trend di ritorno dei grandi nomi nel tennis italiano. Non perdere l’occasione di vedere un mito del tennis in azione!

Perugia, 2 giugno 2025 - Dopo i primi rumors, adesso è ufficiale: Stan Wawrinka sarà a Perugia sui campi di terra rossa del Tennis club, dove da domenica al 16 giugno si disputeranno gli Internazionali di Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup. L'ex numero 3 del mondo e vincitore di 3 tornei dello Slam, ha infatti ricevuto una wild card da parte di MEF Tennis Events e disputerà il Challenger 125 a fianco di altri big, tra cui una nutrita pattuglia di giocatori azzurri, a partire dal beniamino di casa Francesco Passaro (ha battuto Dimitrov a Roma), Luca Nardi numero 94 ATP è considerato uno dei talenti più cristallini del panorama tennistico nazionale e da testa di serie numero tre punta a dare slancio alla sua stagione, Matteo Gigante in cerca dell'impresa.

