È stata la mano di Jack Roberto Dambra porta in scena a Francavilla al Mare una tragicommedia tra gangster e blues

Il 25 giugno, l'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, dove gangster e blues si intrecciano in "È stata la mano di Jack". Roberto Dambra, in un'opera che rielabora il genio di Stefano Benni, ci invita a riflettere sulla fragilità dell'esistenza attraverso una tragicommedia avvincente. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza teatrale unica che cattura lo spirito dei tempi moderni!

Il 25 giugno alle ore 21.00, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, andrà in scena "È stata la mano di Jack", scritta, diretta ed interpretata da Roberto Dambra che porterà sul palco l'opera liberamente ispirata a Onehand Jack di Stefano Benni. o spettacolo è una tragicommedia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - "È stata la mano di Jack", Roberto Dambra porta in scena a Francavilla al Mare una tragicommedia tra gangster e blues

Leggi anche Anna Chiti, in un video la morte della 17enne: «Con la cima in mano è inciampata ed è finita in acqua, è stata agganciata dall'elica che l'ha trascinata giù» - Un video racchiude gli ultimi momenti di Anna Chiti, la 17enne deceduta a Venezia il suo primo giorno di lavoro.