E se finisse in Parlamento il prof che vuole morta la figlia del premier?

In un'epoca in cui le aule scolastiche sembrano rispecchiare le tensioni politiche, la notizia di un professore che augura la morte alla figlia del premier scuote l'opinione pubblica. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma un sintomo di un clima d’odio che serpeggia tra giovani e adulti. Ci siamo chiesti: cosa insegniamo davvero ai nostri ragazzi? È tempo di riflessioni profonde e di scelte coraggiose.

Ho fatto un brutto sogno. andavo a prendere mio figlio a scuola e mi guardava stralunato, «sai, papi, il professore di tedesco è di Caracas». E allora, che cosa ti preoccupa? «No, nulla, è che dice cose strane, usa la lavagna come un manifesto». Mentre dormivo, era passato qualche giorno e “spiavo” col cellulare il docente. Incollato al video, ne scrutavo le mosse. Poi, internet. Quel signore che doveva educare mio figlio e quelli di tutti gli altri insultava e minacciava. Non i ragazzi, ma il governo, i politici, i banchieri, e pure preti e monache. Papa Leone compreso. Poi, ad un certo punto del sogno, scoperto dal “nemico”, sputtanato dai social, scatenato il putiferio e avvisato dall’avvocato («Stefano, rischi il licenziamento, non si può augurare la morte della figlia della premier, che insegnamento dai?»), il professore sbarellava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - E se finisse in Parlamento il prof che vuole morta la figlia del premier?

Se ne parla anche su altri siti

E se finisse in Parlamento il prof che vuole morta la figlia del premier? | .it; Stefano Addeo, il prof del post contro Meloni in gravi condizioni: Ha tentato il suicidio | .it; Meloni, le minacce scritte dall'IA? La prova che sbugiarda il prof | .it; Otto e mezzo, Montanari contro Meloni: In cosa si rifugia | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti