È morto Pierre Nora ultimo intellettuale del XX secolo

Con la scomparsa di Pierre Nora, il panorama intellettuale del XX secolo perde una voce fondamentale. Nora, che ha saputo analizzare e interpretare le trasformazioni della memoria collettiva, ci lascia un'eredità preziosa in un'epoca in cui le certezze vacillano. La sua riflessione sulla storia e sull'identità ci invita a ripensare il nostro presente. In un mondo in crisi, il suo pensiero rimane una bussola da seguire.

Con buon tempismo, il primo lunedì di giugno di quest'anno sbalestrato che ha visto il mondo occidentale smarrire le sue certezze, esce di scena all'età di 93 anni Pierre Nora, l'ultimo int.

