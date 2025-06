È morto l' imprenditore Andrea Calubini | guidava un' azienda da 13 milioni

La scomparsa di Andrea Calubini, imprenditore di successo, segna una perdita in un'epoca in cui l'innovazione è il fulcro del business. Guidando un’azienda da 13 milioni, Calubini ha incarnato lo spirito imprenditoriale italiano, un modello per le nuove generazioni. I messaggi di cordoglio testimoniano quanto sia stato amato e rispettato: un leader che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell’imprenditoria. Un invito a riflettere sull'importanza della

"Un uomo speciale, un pioniere temerario, un instancabile ricercatore di innovazione e progresso: ciao Andrea, avrei sempre un posto nei nostri pensieri". È solo uno dei tanti, tantissimi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia di Andrea Calubini, 83 anni, imprenditore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - È morto l'imprenditore Andrea Calubini: guidava un'azienda da 13 milioni

