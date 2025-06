È morto il rapper Marco Barelli noto come Tetris ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato in A14

Il mondo della musica piange la scomparsa di Marco Barelli, in arte Tetris, un talento che ha saputo catturare l’attenzione della scena rap italiana. A soli 31 anni, un tragico incidente sull'A14 interrompe una carriera promettente. Questo evento ci ricorda l’importanza della sicurezza stradale e il fragile equilibrio della vita. La sua musica risuonerà ancora, lasciando un'eredità indelebile nei cuori dei fan.

È morto a 31 anni Marco Barelli, noto con il nome d’arte da rapper Tetris, in un gravissimo incidente stradale avvenuto lunedì 2 giugno alle 5:30 del mattino. Marco viveva Recanati con la madre Simonetta e il fratello maggiore Andrea. Il tragico incidente è avvenuto sull’Autostrada A14, tra i caselli di Montemarciano e Senigallia, in direzione nord. La vittima stava viaggiando da solo a bordo della sua Lancia Y quando ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail e ribaltandosi sulla corsia di emergenza. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Fano, non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

