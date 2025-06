È morto Benito Zinani Una vita da diacono al servizio degli ultimi e delle mense Caritas

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Benito Zinani, un faro di luce per gli ultimi. A 91 anni, il diacono ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e delle mense Caritas, incarnando un modello di altruismo in un'epoca in cui la solidarietà è più che mai necessaria. La sua eredità ci invita a riflettere sull'importanza del servizio verso chi è in difficoltà, un valore che non deve mai essere dimenticato.

Si è spento all’età di 91 anni il diacono permanente Benito Zinani. Nato a Barco di Bibbiano il 14 maggio 1934, Zinani era originario della parrocchia di San Nicolò a Reggio Emilia e in questa comunità era nata la sua chiamata al servizio, consacrata con l’ordinazione diaconale, ricevuta in Ghiara nel 1995. Dalla parrocchia di San Nicolò il ministero del diacono Benito si è poi esteso nel tempo alla comunità di Santo Stefano e soprattutto al santuario della Ghiara, in aiuto ai Servi di Maria. Don Luigi Guglielmi, quando era direttore della Caritas Diocesana, lo coinvolse anche nell’apertura della mensa Caritas in via del Carbone in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È morto Benito Zinani . Una vita da diacono al servizio degli ultimi e delle mense Caritas

