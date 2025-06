E' la Giornata mondiale della bicicletta Tutto quello che si può fare con la due ruote a Rimini

Il 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta, un invito a riscoprire la libertà su due ruote! A Rimini, le possibilità sono infinite: pedala lungo il lungomare pedonalizzato, esplora sentieri immersi nella natura e scopri eventi dedicati al ciclismo. Unisciti al trend globale della sostenibilità e fai la tua parte per un futuro più verde. Non è solo un viaggio, ma un modo di vivere!

Dal 2018, il 3 giugno è il giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l’uso di uno dei mezzi di trasporto più diffusi al mondo, nonché uno dei più sostenibili. Dalla pedonalizzazione del lungomare al raddoppiamento della rete. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - E' la Giornata mondiale della bicicletta. Tutto quello che si può fare con la due ruote a Rimini

Leggi anche Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Segui queste discussioni sui social

È stato un piacere partecipare alla #Giornata #Internazionale della #Luce @unesco.Grazie all'Universitá @iuav_venezia, ai relatori ed ai moderatori per la buona riuscita dell'evento.#IDL2025 #GiornataInternazionaledellaLuce #May #2025 Leggi la discussione

festa lavorante onorata in disoccupazio!Oggi, nonostante i versi di rabbia dei turbocapitalisti da tutto il mondo, è la Giornata Internazionale dei Lavoratori! …Quindi in teoria io, dal basso del mio culo disoccupato e quindi ben accasciat… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Festeggiamo, pedalando, la giornata mondiale della bicicletta

Segnala msn.com: Oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta, un mezzo che in città permetterebbe di ridurre traffico e inquinamento, in modo economico e con indubbi vantaggi per la salute – pedalare rafforz ...

Giornata mondiale della bicicletta, gli incentivi nei Paesi Ue per chi la utilizza

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale della bicicletta, gli incentivi nei Paesi Ue per chi la utilizza ...

3 giugno la giornata mondiale della bicicletta: mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile, sostenibile.

massa-critica.it scrive: La Giornata mondiale della bicicletta ricorre ogni 3 giugno. È stata approvata, in una risoluzione del 12 aprile 2018, come giornata ufficiale delle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici so ...