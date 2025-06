È il momento più bello della mia vita ma non fatemi piangere | Bublik cita Sinner dopo la vittoria al Roland Garros

Aleksandr Bublik ha fatto centro al Roland Garros, battendo il numero 5 del mondo, Jack Draper, e regalando un’emozione che resterà nel cuore degli appassionati. Il suo “momento più bello” è emblematico di un tennis in continua evoluzione, dove i talenti emergenti sfidano i colossi. Questo successo riaccende la speranza per una nuova generazione di campioni, capace di mescolare tecnica e personalità. Un trionfo che merita di essere celebrato!

5-7, 6-3, 6-2, 6-4. È il punteggio con cui Aleksandr Bublik ha sconfitto Jack Draper, numero 5 al mondo nel ranking ATP, agli ottavi di finale del Roland Garros. Una vittoria storica per il kazako, tennista che ha spesso fatto discutere per alcuni atteggiamenti in campo, ma di assoluta qualità e di gran talento. “Il momento più bello della mia vita “: così Bublik ha definito la vittoria contro il britannico. Si tratta infatti della sua prima volta in carriera ai quarti di finale in uno slam. Ci è riuscito al Roland Garros, mostrando tutto il proprio repertorio in una sfida complicata contro un Draper che nell’ultimo mese, su terra rossa, aveva perso soltanto contro Ruud (specialista della superficie) e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it