E ho guardato dentro un' emozione il popolo di Vasco accampato alle Cascine in attesa del concerto

Firenze si tinge di musica e passione! I fan di Vasco Rossi, accampati alle Cascine, dimostrano che l'amore per la musica è senza tempo. In un’epoca in cui i concerti diventano esperienze collettive sempre più rare, questi instant fan sono il simbolo di una generazione che non rinuncia a sognare. E voi, siete pronti a lasciarvi travolgere da questa emozione? La luna li osserva, ma il vero spettacolo è qui, tra le attese pulsanti!

Firenze, 3 giugno 2025 – Eh, già.Io sono ancora qua. Vallo a dire ai fan sfegatati del Vasco che 48 prima del fischio d'inizio del concerto fiorentino si sono già accampati al parco delle Cascine per garantirsi un posto in prima fila. Non importa se il sole e l'afa fiorentina sono insopportabili, stanotte basta uno sguardo alla luna nell'attesa di un'Albachiara. Puglia, Sicilia, Campania, il popolo del Komandante del rock arriva da ogni parte d'Italia e stasera è unito più che mai in un serpentone di tende che colora il parco delle Pavoniere. C'è chi insegue Vasco dal soundcheck dello scorso 26 maggio allo stadio comunale di Bibione, riservato solo al Blasco Fan club, e ha proseguito poi con la tappa di Torino e ora di Firenze, per poi continuare con i concerti di Bologna, Napoli, Messina e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “E ho guardato dentro un'emozione”, il popolo di Vasco accampato alle Cascine in attesa del concerto

