È già tempo del grande caldo? Cosa svela Sottocorona sulle temperature

Con l'arrivo del grande caldo, è il momento di sintonizzarsi sulle previsioni di Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7. Tra nuvole sparse sul Tirreno e cieli più intensi sulle Alpi, cosa ci attende nei primi giorni di giugno? In un'estate che si preannuncia torrida a livello globale, le condizioni meteo possono influenzare non solo le nostre vacanze, ma anche l'ambiente. Scopri tutti i dettagli per essere pronto alla stagione!

Che tempo c'è da aspettarsi dai primi giorni di giugno? A fare un quadro della situazione del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “C'è una striscia di nuvole che taglia il Tirreno, invece quelle sulle Alpi sono piuttosto intense, questa sul Tirreno no”. Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, martedì 3 giugno, rimane un po' sullo stesso binario, sereno poco nuvoloso al centro e al sud, anche se per oggi c'è questa piccola zona sull'Abruzzo, la parte meridionale fra Abruzzo e Molise, che potrebbe far pensare nel pomeriggio a qualche fenomeno intenso, però lasciamoci un punto interrogativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - È già tempo del grande caldo? Cosa svela Sottocorona sulle temperature

